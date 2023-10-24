Байден произнес перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время выступления по экономической ситуации в штатах. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

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Американский лидер поприветствовал аудиторию, но затем растерялся и начал говорить вслух свои инструкции по поведению во время публичных выступлений.

«Я не представляю себя, а это делает Марк. Я забыл, Марк. Я сразу пошел на трибуну», - добавил глава Белого дома.

Байден на встрече со спонсорами своей предвыборной компании заявил о желании залезть на дерево, потому что не хочет возвращаться домой, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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