Байден пренебрег правилами этикета в ходе встречи с Карлом III

В частности, при рукопожатии Байден схватил Карла III левой рукой за локоть правой и похлопал по спине. Согласно этикету, это фамильярность — никто не может прикоснуться к королю без его позволения.

Также во время смотра гвардии президент США опередил на два шага Карла III и разговорился с одним из солдат. Монарх намекнул своему гостю на необходимость продолжить движение, а позже сделал замечание гвардейцу.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден проспит коронацию Карла III. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

