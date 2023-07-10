Байден пренебрег правилами этикета в ходе встречи с Карлом III

Американский лидер Джо Байден неоднократно нарушил протокол и правила этикета в ходе встречи с британским монархом Карлом III в Виндзоре. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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В частности, при рукопожатии Байден схватил Карла III левой рукой за локоть правой и похлопал по спине. Согласно этикету, это фамильярность — никто не может прикоснуться к королю без его позволения.

Также во время смотра гвардии президент США опередил на два шага Карла III и разговорился с одним из солдат. Монарх намекнул своему гостю на необходимость продолжить движение, а позже сделал замечание гвардейцу.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден проспит коронацию Карла III. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияДжо Байден

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