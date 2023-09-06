Байден посетит саммит G20, несмотря на коронавирус у жены
Глава Соединенных Штатов Джо Байден отправится на саммит G20 в Индию, несмотря на выявленный у супруги коронавирус, сообщает Белый дом.
Как сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, в ходе визита в Индию у президента запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Байден также намерен призвать к «справедливому миру» и заявить о поддержке Украины.
Европейский союз хочет воспользоваться тем, что лидеры России и Китая не приедут на саммит G20, чтобы наладить контакты со странами африканского континента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru