Байден попросит у Конгресса дополнительные деньги для Украины
Президент США Джо Байден 10 августа попросит Конгресс выделить миллиарды долларов на помощь Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Средства планируется направить на оружие и другую помощь Киеву. Издание отметило, что ряд республиканцев в Конгрессе скептически настроены относительно дальнейшей поддержки Украины.
В статье говорится, что администрация Байдена также намерена получить дополнительное финансирование для помощи Тайваню.
С начала 2023 года Украина получила более $25 миллиардов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49% всех поступлений в бюджет, передает «Радиоточка НСН».
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