Байден попросит у Конгресса дополнительные деньги для Украины

Президент США Джо Байден 10 августа попросит Конгресс выделить миллиарды долларов на помощь Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

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Средства планируется направить на оружие и другую помощь Киеву. Издание отметило, что ряд республиканцев в Конгрессе скептически настроены относительно дальнейшей поддержки Украины.

В статье говорится, что администрация Байдена также намерена получить дополнительное финансирование для помощи Тайваню.

С начала 2023 года Украина получила более $25 миллиардов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49% всех поступлений в бюджет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденСША

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