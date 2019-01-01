В мире
24 апреля 2019 года стало известно о том, что Байден намерен вступить в президентскую гонку.
Байден пообещал бороться с расизмом
29 июня00:34
76-летний экс-вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, сообщает РИА «Новости».
Байден также подверг критике деятельность Дональда Трампа.
24 апреля 2019 года стало известно о том, что Байден намерен вступить в президентскую гонку.
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ТЕГИ:Джо Байден
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