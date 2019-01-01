Байден пообещал бороться с расизмом

76-летний экс-вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, сообщает РИА «Новости».

Байден также подверг критике деятельность Дональда Трампа.

24 апреля 2019 года стало известно о том, что Байден намерен вступить в президентскую гонку.

