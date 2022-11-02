Байден перепутал военные действия на Украине с Ираком

На этот раз он заявил, что высокая инфляция в США вызвана войной в Ираке. «Инфляция — общемировая проблема сейчас из-за войны в Ираке, и влияния на нефть, и действий России», - сказал глава государства, рассказывая о своих экономических мерах.

Глава Белого дома уточнил, что имел в виду ситуацию вокруг Украины, а Ирак упомянул, потому что думал о республике, «где умер его сын».

Ранее стало известно, что Байден вместе со своей супругой Джилл с сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года,

