Байден перепутал военные действия на Украине с Ираком
Американский лидер Джо Байден вновь оговорился, сообщает РИА Новости.
На этот раз он заявил, что высокая инфляция в США вызвана войной в Ираке. «Инфляция — общемировая проблема сейчас из-за войны в Ираке, и влияния на нефть, и действий России», - сказал глава государства, рассказывая о своих экономических мерах.
Глава Белого дома уточнил, что имел в виду ситуацию вокруг Украины, а Ирак упомянул, потому что думал о республике, «где умер его сын».
Ранее стало известно, что Байден вместе со своей супругой Джилл с сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года,
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