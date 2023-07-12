Байден отказался ужинать с главами НАТО

Там отметили, что у президента четыре дня заполнены «официальными делами». Также глава государства готовится к своему большому выступлению на саммите Североатлантического альянса, которое состоится 12 июля.

После выступления он отправится в Финляндию.

Также известно, что Байден пообщается с украинским президентом Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

