Байден отказался ужинать с главами НАТО
12 июля 202301:53
Американский лидер Джо Байден не пойдет на ужин с главами стран НАТО, сообщил пул Белого дома.
Там отметили, что у президента четыре дня заполнены «официальными делами». Также глава государства готовится к своему большому выступлению на саммите Североатлантического альянса, которое состоится 12 июля.
После выступления он отправится в Финляндию.
Также известно, что Байден пообщается с украинским президентом Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru