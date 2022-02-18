Байден организует встречу европейских лидеров и НАТО по Украине

«Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину», — следует из сообщения.

Напомним, в Киеве будет проведена полная эвакуация жителей города в случае вторжения России и начала боевых действий в украинской столице. В городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. Эвакуация будет добровольной.

