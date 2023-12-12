Байден оговорился, заявив, что его отец пережил атаку ХАМАС

«После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома», — заявил глава государства.

81-летний лидер США рассказал о человеке, который потерял сына в ходе атаки, однако по ошибке он назвал его «мой отец», после чего отказался от местоимения.

Стоит отметить, что отец Байдена США скончался в 2002 году.

Ранее Байден рассказал о пандемии «кловида», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

