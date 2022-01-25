Байден обозвал журналиста после вопроса об инфляции в США
Американский президент Джо Байден обозвал корреспондента телеканала, сообщает ТАСС.
Это случилось после заседания Совета по конкуренции американской администрации, когда глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов. Питер Дуси из телеканала Fox News спросил американского лидера, считает ли он, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс.
«Это большая ценность. Больше инфляции», — ответил с сарказмом президент, обозвав при этом журналиста «сукиным сыном».
Напомним, средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена стал одним из самых низких за всю историю Соединенных Штатов. Средний годовой рейтинг одобрения его деятельности составил 49%. Аналогичный показатель был у Барака Обамы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- Байден обозвал журналиста после вопроса об инфляции в США
- Макрон намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
- Госдеп: США не станут уступать России в вопросах безопасности
- Пентагон: Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины
- Российские регионы приостанавливают плановую медпомощь из-за коронавируса
- Протасевич приступил к работе в правозащитном центре в Белоруссии
- Ставропольский чиновник стал фигурантом дела из-за ущерба государству в 20 млн рублей
- Зеленский: У украинцев нет поводов для паники
- В ФНС рассказали, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов
- СК раскрыл подробности убийства омскими подростками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru