Байден обозвал журналиста после вопроса об инфляции в США

Это случилось после заседания Совета по конкуренции американской администрации, когда глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов. Питер Дуси из телеканала Fox News спросил американского лидера, считает ли он, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс.

«Это большая ценность. Больше инфляции», — ответил с сарказмом президент, обозвав при этом журналиста «сукиным сыном».

Напомним, средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена стал одним из самых низких за всю историю Соединенных Штатов. Средний годовой рейтинг одобрения его деятельности составил 49%. Аналогичный показатель был у Барака Обамы.

