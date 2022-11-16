Байден начал экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента с ракетами в Польше

«Президент Байден проводит экстренный "круглый стол" с мировыми лидерами», — говорится в сообщении.

Совещание проходит на Бали, куда главы государств прибыли для участия в саммите «Большой двадцатки», пишет «Свободная пресса».

Администрация Байдена показала отрывок трансляции встречи. На мероприятии присутствуют госсекретарь США Энтони Блинкен, лидеры Германии, Великобритании, Франции, Канады, ЕС, Испании и Японии.

Накануне две ракеты упали в Люблинском воеводстве в Польше, по данным СМИ, в результате погибли два человека. При осмотре осколков снарядов не было обнаружено маркировки и других опознавательных знаков. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что доказательств принадлежности ракет России или другой стране нет. При этом в Минобороны РФ уточнили, что военные не вели огонь в направлении польско-украинской границы, сообщает телеканал «360».

