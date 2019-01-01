Байден на днях объявит о борьбе за пост президента

Экс-вице-президент США Джо Байден может 25 апреля объявить о своем участии в борьбе за пост президента США на выборах 2020 года, передает ТАСС.

Ранее Байден дважды - в 1988 и в 2008 годах - участвовал в борьбе за пост президента, но оба раза неудачно.

Ранее НСН сообщала, что бывший вице-президент США 75-летний Джо Байден, выступая в университете Мизулы (штат Монтана) заявил, что располагает всеми необходимыми качествами, чтобы занять должность американского лидера.

Байден подчеркнул, что страна не вынесет еще четыре года при Дональде Трампе.

