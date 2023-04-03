Азербайджанская армия взяла под контроль два села в Карабахе

Азербайджанская армия взяла под контроль два села в Шушинском районе Карабаха, сообщает азербайджанское информагентство АПА.

СМИ: В Баку депутата обстреляли из автомата

«В результате последней операции [...] кроме высот и прилегающих территорий села Аллахгулулар и Заманпейеси перешли под контроль азербайджанской армии», - говорится в сообщении.

Ранее в Баку сообщили о взятии под контроль территорий на границе с Арменией, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц/Sputnik
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры