Азербайджанская армия взяла под контроль два села в Карабахе
3 апреля 202316:19
Азербайджанская армия взяла под контроль два села в Шушинском районе Карабаха, сообщает азербайджанское информагентство АПА.
«В результате последней операции [...] кроме высот и прилегающих территорий села Аллахгулулар и Заманпейеси перешли под контроль азербайджанской армии», - говорится в сообщении.
Ранее в Баку сообщили о взятии под контроль территорий на границе с Арменией, сообщает «Радиоточка НСН».
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- Азербайджанская армия взяла под контроль два села в Карабахе
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru