Азербайджан заявил о взятии под контроль территорий на границе с Арменией

«Взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также ... территория между селами Джагазур и Забух», — подчеркнули в ведомстве.

Силы Азербайджана взяли приграничную территорию под контроль на фоне ввода в эксплуатацию новой Лачинской дороги.

Ранее в МИД Азербайджана пообещали предотвратить любое внешнее вмешательство в диалог между Баку и армянским населением Нагорного Карабаха, пишет РИА ФАН.

