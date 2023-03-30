Азербайджан заявил о взятии под контроль территорий на границе с Арменией
Азербайджанские военные взяли под контроль ряд высот и территорий на границе с Арменией. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.
«Взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также ... территория между селами Джагазур и Забух», — подчеркнули в ведомстве.
Силы Азербайджана взяли приграничную территорию под контроль на фоне ввода в эксплуатацию новой Лачинской дороги.
Ранее в МИД Азербайджана пообещали предотвратить любое внешнее вмешательство в диалог между Баку и армянским населением Нагорного Карабаха, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru