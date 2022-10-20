Азербайджан отказался принимать отчеты миссии ОБСЕ

Азербайджанские власти отказались считать отчеты миссии ОБСЕ за документы, так как эта организация не имеет мандата. Об этом заявил МИД Азербайджана.

Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов

Представители ведомства отметили, что никакая группа, именуемая «миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении», не имеет мандата ОБСЕ и никак не может быть связана с деятельностью этой организации.

Сотрудники МИД подчеркнули, что вопрос миссии не поднимался никаким коллективным органом организации. Визит экспертов ОБСЕ должен оцениваться как личное посещение группы, состоящей из нескольких стран-участников.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в наращивании сил на границе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МИДАзербайджанОБСЕ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры