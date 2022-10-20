Азербайджан отказался принимать отчеты миссии ОБСЕ

Представители ведомства отметили, что никакая группа, именуемая «миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении», не имеет мандата ОБСЕ и никак не может быть связана с деятельностью этой организации.

Сотрудники МИД подчеркнули, что вопрос миссии не поднимался никаким коллективным органом организации. Визит экспертов ОБСЕ должен оцениваться как личное посещение группы, состоящей из нескольких стран-участников.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в наращивании сил на границе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

