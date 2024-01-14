Axios: Байден все больше разочаровывается в Нетаньяху
Администрация президента США Джо Байдена все больше разочаровывается в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху из-за его отказа следовать просьбам Вашингтона относительно боевых действий в секторе Газа, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленный источник.
«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается», - заявил собеседник издания.
В частности, недовольство США вызывает отказ Израиля предоставить властям Палестины доступ к заблокированным доходам с налогов. Также Вашингтон ожидает от Иерусалима больше содействия в доставке гуманитарной помощи в Газу.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе недавней встречи с израильским премьером заявил ему о необходимости создания палестинского государства, передает «Радиоточка НСН».
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