Axios: Байден все больше разочаровывается в Нетаньяху

Администрация президента США Джо Байдена все больше разочаровывается в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху из-за его отказа следовать просьбам Вашингтона относительно боевых действий в секторе Газа, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленный источник.

Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев

«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается», - заявил собеседник издания.

В частности, недовольство США вызывает отказ Израиля предоставить властям Палестины доступ к заблокированным доходам с налогов. Также Вашингтон ожидает от Иерусалима больше содействия в доставке гуманитарной помощи в Газу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе недавней встречи с израильским премьером заявил ему о необходимости создания палестинского государства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Сектор ГазаНетаньяхуДжо Байден

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