Axios: Байден все больше разочаровывается в Нетаньяху

«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается», - заявил собеседник издания.

В частности, недовольство США вызывает отказ Израиля предоставить властям Палестины доступ к заблокированным доходам с налогов. Также Вашингтон ожидает от Иерусалима больше содействия в доставке гуманитарной помощи в Газу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе недавней встречи с израильским премьером заявил ему о необходимости создания палестинского государства, передает «Радиоточка НСН».

