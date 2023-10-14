Австрия завершила эвакуацию своих граждан из Израиля
С территории Израиля эвакуировали всех граждан Австрии, сообщили в австрийском министерстве иностранных дел.
Отмечается, что из Израиля эвакуировали 430 человек за двое суток. Накануне в Вену прилетел последний борт с вывезенными их Израиля гражданами Австрии.
Кроме того, о завершении эвакуационных мероприятий объявила Польша. Страна вывезла из Израиля более полутора тысяч человек.
Ранее палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Палестина окажет помощь в эвакуации россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru