Австрия завершила эвакуацию своих граждан из Израиля

С территории Израиля эвакуировали всех граждан Австрии, сообщили в австрийском министерстве иностранных дел.

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Отмечается, что из Израиля эвакуировали 430 человек за двое суток. Накануне в Вену прилетел последний борт с вывезенными их Израиля гражданами Австрии.

Кроме того, о завершении эвакуационных мероприятий объявила Польша. Страна вывезла из Израиля более полутора тысяч человек.

Ранее палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Палестина окажет помощь в эвакуации россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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