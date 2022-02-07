Австрия выделит €2,5 млн на гуманитарную помощь в Донбассе

Правительство Австрии выделит 2,5 миллиона евро на гуманитарную помощь в Донбассе, в том числе на работу там Красного Креста, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Отмечается, что в целом Австрия выделила уже более 40 миллионов евро на помощь региону за последние два года.

В Госдуме считают, что «Украина для США — как жёлтая карточка в футболе»

Глава МИД добавил, что надеется на мирное решение ситуации в регионе и заявил о поддержке Украины в непростое время.

Украинские силовики продолжают вести подготовку к наступательной операции в Донбассе, они пополняют запасы боеприпасов и готовят военную технику. Об этом ранее заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис на брифинге.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:УкраинаАвстрияВойна В Донбассе
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры