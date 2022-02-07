Австрия выделит €2,5 млн на гуманитарную помощь в Донбассе

Правительство Австрии выделит 2,5 миллиона евро на гуманитарную помощь в Донбассе, в том числе на работу там Красного Креста, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Отмечается, что в целом Австрия выделила уже более 40 миллионов евро на помощь региону за последние два года.