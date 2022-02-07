Австрия выделит €2,5 млн на гуманитарную помощь в Донбассе
Правительство Австрии выделит 2,5 миллиона евро на гуманитарную помощь в Донбассе, в том числе на работу там Красного Креста, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.
Отмечается, что в целом Австрия выделила уже более 40 миллионов евро на помощь региону за последние два года.
Глава МИД добавил, что надеется на мирное решение ситуации в регионе и заявил о поддержке Украины в непростое время.
Украинские силовики продолжают вести подготовку к наступательной операции в Донбассе, они пополняют запасы боеприпасов и готовят военную технику. Об этом ранее заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис на брифинге.
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