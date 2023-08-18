Австралия пообещала никогда не размещать у себя ядерное оружие
Австралия никогда не разместит ядерное оружие на континенте. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз, выступая перед делегатами съезда Австралийской лейбористской партии.
Марлз напомнил о намерении Канберры построить собственный атомный подводный флот. По словам министра, это вызывает «острую реакцию в мире». Однако Австралия не говорит о ядерном оружии и не будет отступать от приверженности договору о нераспространении такого вооружения.
«В соответствии с договором Австралия сохранит приверженность всем своим обязательствам. Мы никогда не будем размещать ядерное оружие на наших берегах», — цитирует Марлза ТАСС.
Между тем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что над миром нависла «ядерная тень», и призвал страны полностью отказаться от ядерного вооружения, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru