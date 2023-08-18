Австралия пообещала никогда не размещать у себя ядерное оружие

Марлз напомнил о намерении Канберры построить собственный атомный подводный флот. По словам министра, это вызывает «острую реакцию в мире». Однако Австралия не говорит о ядерном оружии и не будет отступать от приверженности договору о нераспространении такого вооружения.

«В соответствии с договором Австралия сохранит приверженность всем своим обязательствам. Мы никогда не будем размещать ядерное оружие на наших берегах», — цитирует Марлза ТАСС.

Между тем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что над миром нависла «ядерная тень», и призвал страны полностью отказаться от ядерного вооружения, пишет Ura.ru.

