Австралийская журналистка высмеяла поведение Байдена на военной базе в США

Панахи отметила, что «лидер свободного мира, человек, занимающий самый влиятельный пост на земле» кажется дезориентированным, пишет RT.

«Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку», — отметила телеведущая.

Кроме того, журналистка показала отрывок речи Байдена: политик запинается и говорит с трудом. Панахи задалась вопросом, «достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете».

