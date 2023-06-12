Австралийская журналистка высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в штате Северная Каролина. Журналистка продемонстрировала соответствующий фрагмент трансляции мероприятия.
Панахи отметила, что «лидер свободного мира, человек, занимающий самый влиятельный пост на земле» кажется дезориентированным, пишет RT.
«Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку», — отметила телеведущая.
Кроме того, журналистка показала отрывок речи Байдена: политик запинается и говорит с трудом. Панахи задалась вопросом, «достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru