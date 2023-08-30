Атаковавшие банки Чехии хакеры требовали прекратить поддержку Украины

Устроившие атаку на банки Чехии хакеры требовали немедленно прекратить поддерживать Украину, сообщило агентство ČTK.

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Жертвами атаки стали пять финансовых организаций республики и Пражская фондовая биржа. По данным агентства, за преступлением стояла хакерская группировка NoName057(16).

Отмечается, что группа политически мотивирована и выступает против поддержки Украины.

Ранее в Telegram-канале хакерской группы Beregini появилась информация о нехватке свободных мест на кладбищах Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:БанкиХакерыЧехия

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