Атаковавшие банки Чехии хакеры требовали прекратить поддержку Украины
30 августа 202321:30
Устроившие атаку на банки Чехии хакеры требовали немедленно прекратить поддерживать Украину, сообщило агентство ČTK.
Жертвами атаки стали пять финансовых организаций республики и Пражская фондовая биржа. По данным агентства, за преступлением стояла хакерская группировка NoName057(16).
Отмечается, что группа политически мотивирована и выступает против поддержки Украины.
Ранее в Telegram-канале хакерской группы Beregini появилась информация о нехватке свободных мест на кладбищах Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru