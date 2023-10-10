Армия обороны Израиля заявила об уничтожении высокопоставленного члена ХАМАС
10 октября 202316:04
Армия обороны Израиля заявила, что в результате ночного авиаудара в секторе Газа был уничтожен высокопоставленного члена ХАМАС.
В армейской пресс-службе уточнили, что был ликвидирован министр экономики движения Джавад Абу Шамала.
В сообщении говорится, что он «координировал финансирование терроризма внутри и за пределами сектора Газа», а также руководил рядом операций против израильтян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru