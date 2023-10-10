Армия обороны Израиля заявила об уничтожении высокопоставленного члена ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что в результате ночного авиаудара в секторе Газа был уничтожен высокопоставленного члена ХАМАС.

Армия Израиля заявила о нанесении за ночь ударов по 200 целям в секторе Газа

В армейской пресс-службе уточнили, что был ликвидирован министр экономики движения Джавад Абу Шамала.

В сообщении говорится, что он «координировал финансирование терроризма внутри и за пределами сектора Газа», а также руководил рядом операций против израильтян.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаХамасИзраиль

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