Армия обороны Израиля объявила о готовности к войне
Армия обороны Израиля заявила о «состоянии готовности к войне» на фоне ракетного удара со стороны сектора Газа, говорится в сообщении пресс-службы вооруженных сил страны.
«Израильские граждане в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ», — указали в ведомстве.
В армии подчеркнули, что глава Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения операций израильских военных.
Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что территория страны подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Во многих населенных пунктах прозвучали сигналы тревоги. На фоне обстрелов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, чтобы провести срочное совещание с руководителями силовых структур. В свою очередь, глава Минобороны страны Йоав Галант дал указание вызвать в армию военнослужащих запаса, а также распорядился ввести особое положение в центре и на юге Израиля в радиусе 0-80 км от сектора Газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru