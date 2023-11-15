Армия Израиля заявила о точечной операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе

«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы "Аш-Шифа"», — указано в заявлении военных.

Израильская сторона называет своей главной задачей разгром ХАМАС и спасение заложников, пишет Ura.ru. В ЦАХАЛ отметили, что ранее предупреждали об угрозе медцентру из-за продолжающегося военного использования объекта.

По данным пресс-службы правительства сектора Газа, из-за эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС погибли не менее 11,5 тысячи жителей анклава, сообщает телеканал «360».

