Армия Израиля заявила о точечной операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе
Армия обороны Израиля проводит наземную операцию против палестинского движения ХАМАС в районе медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы "Аш-Шифа"», — указано в заявлении военных.
Израильская сторона называет своей главной задачей разгром ХАМАС и спасение заложников, пишет Ura.ru. В ЦАХАЛ отметили, что ранее предупреждали об угрозе медцентру из-за продолжающегося военного использования объекта.
По данным пресс-службы правительства сектора Газа, из-за эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС погибли не менее 11,5 тысячи жителей анклава, сообщает телеканал «360».
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