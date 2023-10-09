Армия Израиля заявила о проникновении подозрительной группы со стороны Ливана
9 октября 202315:35
Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана было зафиксировано проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц.
Как сообщает армейская пресс-служба, в указанный район были направлены военнослужащие Армии обороны Израиля.
«Подробности последуют», - указали израильские военные.
Ранее Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о тотальной блокаде сектора Газа армией обороны (ЦАХАЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru