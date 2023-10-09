Армия Израиля заявила о проникновении подозрительной группы со стороны Ливана

Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана было зафиксировано проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц.

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Как сообщает армейская пресс-служба, в указанный район были направлены военнослужащие Армии обороны Израиля.

«Подробности последуют», - указали израильские военные.

Ранее Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о тотальной блокаде сектора Газа армией обороны (ЦАХАЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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