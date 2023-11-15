Армия Израиля заявила о доставке гумпомощи в больницу «Аш-шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что детское питание, инкубаторы и медикаменты были успешно доставлены на танках из Израиля в медицинский комплекс «Аш-Шифа» в секторе Газа.

«Зеленый свет» от США?: Армия Израиля начала штурм больницы «Аш-Шифа» в Газе

Отмечается, что для помощи нуждающимся на месте работают израильские медицинские бригады и арабоязычные солдаты.

Ранее израильская армия начала «точечную» операцию в больнице «Аш-Шифа». Израиль заявляет, что «Аш-Шифу» используют представители движения ХАМАС в качестве склада оружия и основного командного центра. Эту оценку подтвердила и разведка США. Минздрав Газы отвергал обвинения в размещении оружия в «Аш-Шифе», передает «Радиоточка НСН».

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