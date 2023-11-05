Армия Израиля заняла позиции на побережье сектора Газа

Израильские силы заняли позиции на побережье палестинского анклава. Наступление с севера на юг сектора Газа ведет 36-я дивизия ЦАХАЛ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

В ЦАХАЛ 27 октября объявили о расширении масштабов наземных маневров в секторе Газа. В четверг, 2 ноября, пресс-служба армии сообщила об окружении одноименного города, который удерживают боевики палестинского движения ХАМАС.

С начала эскалации в секторе Газа погибли более 9,7 тысячи человек, свыше 26 тысяч получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

