Армия Израиля заняла позиции на побережье сектора Газа
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинулись вглубь сектора Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.
Израильские силы заняли позиции на побережье палестинского анклава. Наступление с севера на юг сектора Газа ведет 36-я дивизия ЦАХАЛ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
В ЦАХАЛ 27 октября объявили о расширении масштабов наземных маневров в секторе Газа. В четверг, 2 ноября, пресс-служба армии сообщила об окружении одноименного города, который удерживают боевики палестинского движения ХАМАС.
С начала эскалации в секторе Газа погибли более 9,7 тысячи человек, свыше 26 тысяч получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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