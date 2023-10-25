Армия Израиля сообщила о попытке стрельбы из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о попытке обстрела своих позиций с территории соседнего Ливана.

ЦАХАЛ заявил, что израильские беспилотники нанесли удар по боевикам в Ливане

Инцидент произошел в районе населенного пункта Довев. Авиация Израиля нанесла по группе боевиков ответный удар, говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Также в армии Израиля рассказали об обнаружении группы боевиков около деревни Араб аль-Арамш. По ней нанесли удар из танков.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что ливанская организация «Хезболла» вступила в конфликт с Иерусалимом на фоне эскалации в секторе Газа. Накануне боевики атаковали казармы израильской армии в Праните и Штуле, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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