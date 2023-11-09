Армия Израиля перехватила запущенную из Йемена ракету
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена.
Ракету перехватила система противовоздушной обороны Arrow в районе Красного моря. Объект не долетел до территории Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.
Накануне йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило об уничтожении разведывательного беспилотника США MQ-9. По данным вооруженных формирований, Вашингтон направил дрон для военной поддержки Израиля.
Ранее хуситы заявили, что активность США на Ближнем востоке на станет препятствием для помощи сектору Газа и палестинскому движению ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».
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