Армия Израиля перехватила запущенную из Йемена ракету

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена.

Эсминец США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и БПЛА

Ракету перехватила система противовоздушной обороны Arrow в районе Красного моря. Объект не долетел до территории Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.

Накануне йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило об уничтожении разведывательного беспилотника США MQ-9. По данным вооруженных формирований, Вашингтон направил дрон для военной поддержки Израиля.

Ранее хуситы заявили, что активность США на Ближнем востоке на станет препятствием для помощи сектору Газа и палестинскому движению ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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