Армия Израиля нанесла удары по инфраструктуре «Хезболлы»
8 декабря 202321:05
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.
В ЦАХАЛ сообщили, что израильские самолеты наносили удары в течение пятницы, 8 декабря. Под обстрел попали объекты и инфраструктура ливанской организации, уточнила пресс-служба.
По данным ведомства, за последний час зафиксировано несколько пусков ракет с территории Ливана.
Израильская армия 4 декабря нанесла удары по командному центру «Хезболлы» в Ливане, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru