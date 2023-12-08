Армия Израиля нанесла удары по инфраструктуре «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.

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В ЦАХАЛ сообщили, что израильские самолеты наносили удары в течение пятницы, 8 декабря. Под обстрел попали объекты и инфраструктура ливанской организации, уточнила пресс-служба.

По данным ведомства, за последний час зафиксировано несколько пусков ракет с территории Ливана.

Израильская армия 4 декабря нанесла удары по командному центру «Хезболлы» в Ливане, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЛиванСектор ГазаИзраиль

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