Аргентина с 7 августа смягчит ограничения по коронавирусу

Власти Аргентины объявили о смягчении с 7 августа ряда ограничений, введенных в стране для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес, в частности, заявил, что в стране будет постепенно расти допустимое число людей для собраний в одном месте. Так, места общественного питания, тренажерные залы и театры смогут с 7 августа работать с 70% заполняемостью.

Также власти увеличили допустимое число людей для въезда в страну. С 7 августа еженедельный лимит составит 11,9 тысяч человек.

По словам Фернандеса, в стране последние несколько недель наблюдается спад количества новых заражений. Он добавил, что с увеличением числа вакцинированных жителей будет снят запрет на проведение массовых мероприятий.


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