Антироссийские высказывания Лукашенко в Белоруссии объяснили его шоком после раскрытого заговора

В Белоруссии взбудоражены сообщениями о заговоре против президента Александра Лукашенко, в результате которого глава государства мог лишиться жизни, пишут «Дни.ру».

Оправившись от шока, Лукашенко начал новое наступление на российские интересы. Эксперты уже окрестили действия президента «охотой на ведьм». Пострадали бывший замгоссекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин и главы "Белтелекома" Сергей Сиводедов.