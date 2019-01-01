Антироссийские высказывания Лукашенко в Белоруссии объяснили его шоком после раскрытого заговора
В Белоруссии взбудоражены сообщениями о заговоре против президента Александра Лукашенко, в результате которого глава государства мог лишиться жизни, пишут «Дни.ру».
Оправившись от шока, Лукашенко начал новое наступление на российские интересы. Эксперты уже окрестили действия президента «охотой на ведьм». Пострадали бывший замгоссекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин и главы "Белтелекома" Сергей Сиводедов.
Республика становится опасной для россиян, которые занимаются бизнесом и медиа, полагают эксперты.
Ранее в эфире НСН экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич отметил, что риторика Лукашенко – временное явление.
«На Западе Лукашенко никому не нужен, поскольку он явный враг Запада, всегда боролся со всем западным и с НАТО. Но ведь есть только одна цель жизни у этого человека – он хочет сохранить власть за собой. Лучше, чем Путин его никто не поддержит. Он бравирует всякими словами. Запад довольно наивный. С ним легко говорить о молоке, о коровах. Но ведь никто на Западе его не поддержит. А России он нужен, потому что Россия строит империю. Иметь такого человека, как Лукашенко очень выгодно, потому что, в конце концов, его цель – сохранить власть, а значит, сдать Беларусь, и другой цели у него нет. Я не верю никаким его выходкам, направленным на сближение с Западом. Кроме того, Путин прижмет краники и будет конец Лукашенко», - сообщил он.
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