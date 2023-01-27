Анкара в течение этого года намерена начать эксплуатировать газовый хаб

В Турции надеются уже в течение этого года начать эксплуатацию предложенного Россией проекта газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, сообщает газета Star.

По его словам, это особенно важно, так как в Восточной и Юго-Восточной Европе нет подобного центра торговли газом.

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«Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект» - добавил турецкий министр.

Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с НСН заявил, что газовый хаб может помочь Турции стать глобальным центром ценообразования на газ и усилить свою роль как газораспределительного центра.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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