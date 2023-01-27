Анкара в течение этого года намерена начать эксплуатировать газовый хаб

В Турции надеются уже в течение этого года начать эксплуатацию предложенного Россией проекта газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, сообщает газета Star.

По его словам, это особенно важно, так как в Восточной и Юго-Восточной Европе нет подобного центра торговли газом.