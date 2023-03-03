Анархисты устроили беспорядки в центре Афин
В центре столицы Греции произошли беспорядки после митинга в память о погибших в железнодорожной катастрофе. Об этом сообщает издание «Прото тема».
Участники митинга собрались у Афинского университета. Протестующие были недовольны результатами расследования железнодорожной аварии.
Участвовавшие в акции представители общественных организаций призвали к молчаливому протесту. Позже к митингу присоединилась группа анархистов.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих. Прилегающие к Афинскому университету улицы превратились в поле боя, отмечают греческие СМИ.
В окрестностях города Лариса 28 февраля произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Погибли 57 человек, передает НСН.
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