Анархисты устроили беспорядки в центре Афин

В центре столицы Греции произошли беспорядки после митинга в память о погибших в железнодорожной катастрофе. Об этом сообщает издание «Прото тема».

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Участники митинга собрались у Афинского университета. Протестующие были недовольны результатами расследования железнодорожной аварии.

Участвовавшие в акции представители общественных организаций призвали к молчаливому протесту. Позже к митингу присоединилась группа анархистов.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих. Прилегающие к Афинскому университету улицы превратились в поле боя, отмечают греческие СМИ.

В окрестностях города Лариса 28 февраля произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Погибли 57 человек, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингБеспорядкиГреция
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