Аналитик: Отправка гаубиц Украине лишила Данию важного элемента обороны

Передача Украине гаубиц Caesar лишила Данию важного элемента обороны. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен в беседе с газетой Berlingske.

По его словам, речь идет о передаче вооружения не из старых запасов, а о системе, которая играет важную роль в формировании армии страны, является «ядром».