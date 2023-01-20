Аналитик: Отправка гаубиц Украине лишила Данию важного элемента обороны

Передача Украине гаубиц Caesar лишила Данию важного элемента обороны. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен в беседе с газетой Berlingske.

По его словам, речь идет о передаче вооружения не из старых запасов, а о системе, которая играет важную роль в формировании армии страны, является «ядром».

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Днем ранее в Дании было принято решение о передаче Украине 19 заказанных во Франции самоходных артиллерийских установок CAESAR.

При этом подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что новые поставки оружия не помогут Украине изменить ход конфликта.Накануне руководство США заявило о новом пакете военной помощи Украине. Стоимость планируемого к поставке оружия составит $2,5 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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