Аналитик: Отправка гаубиц Украине лишила Данию важного элемента обороны
Передача Украине гаубиц Caesar лишила Данию важного элемента обороны. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен в беседе с газетой Berlingske.
По его словам, речь идет о передаче вооружения не из старых запасов, а о системе, которая играет важную роль в формировании армии страны, является «ядром».
Днем ранее в Дании было принято решение о передаче Украине 19 заказанных во Франции самоходных артиллерийских установок CAESAR.
При этом подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что новые поставки оружия не помогут Украине изменить ход конфликта.Накануне руководство США заявило о новом пакете военной помощи Украине. Стоимость планируемого к поставке оружия составит $2,5 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте
- В Кремле не испугались возможных поставок НАТО танков Киеву
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО в Москве
- Телеграм: В Крыму - Сбер, а в Киеве - слив
- В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
- Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16
- МИД Китая продолжит прилагать усилия по переговорам на Украине
- В Германии объяснили нежелание поставлять танки Leopard Киеву «историческими причинами»
- В Белгородской области пресекли канал контрабанды военной продукции с Украины
- В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru