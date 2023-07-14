Аналитик НАТО предупредил о сюрпризах для ВСУ от российских войск
Российские войска подготовили ряд сюрпризов для ВСУ на поле боя. Об этом заявил аналитик Североатлантического альянса в сфере безопасности Патрик Бьюри в интервью газете Express.
По его словам, неожиданностью стало уже то, как российская армия использует собственные ударные вертолеты в обороне. Бьюри отметил, что у России было время на построение грамотной обороны. Высоко оценил аналитик и моральных дух российских солдат.
Он также подчеркнул, что украинские войска ведут контрнаступление медленнее, чем планировалось, теряя драгоценное время.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США заявил, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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