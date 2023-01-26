Американцы раскритиковали высказывания Блинкена о будущем Украины

Читатели американского издания The Washington Post раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за его слова о видении «справедливого и прочного мира». Ранее он заявил, что пора начать думать, как будет выглядеть Украина после окончания специальной военной операции.

Пользователи с сарказмом высказались о том, что может стать мир в будущем, припомнив недавнее решение Германии и США поставить Киеву танки.

«А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну на Украине. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских еще сильнее?», - задался вопросом один из читателей.

«А Запад ждет всеобщий налог на восстановление Украины? Еще пару лет, и без него никак», - предположил свой прогноз другой пользователь.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не отвергают предупреждения России об опасности эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, американские танки Abrams не представляют «наступательную угрозу» для России.

Накануне президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину 31 танка Abrams, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

