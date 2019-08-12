Американцам рассказали, как защитить свои выборы от России
В США обеспокоились незащищенностью избирательных систем страны перед выборами президента в 2020 году. Подробнее в материале НСН.
Американский штат Арканзас находится в состоянии войны с враждебной иностранной державой, а демократия страны – под угрозой, сравнимой с военным конфликтом, пишет Northwest Arkansas Democrat Gazette.
Речь идет о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Ранее бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, руководивший расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы страны в 2016 году, предупредил о готовящихся операциях российских агентов по «подрыву американской демократии» во время выборов президента США в 2020 году.
Как пишет газета штата Арканзас, российские операции по вмешательству в американскую избирательную систему преследуют три цели.
«1. Они предназначены для того, чтобы сеять внутренние разногласия, разделяя американцев на экстремальные и враждебные группы. 2. Они стремятся подорвать доверие американцев к своим выборам и политическим институтам. 3. Российские атаки на выборы в 2016 году отдавали предпочтение одному кандидату - Дональду Трампу - на пост президента США», — цитирует издание спецкор НСН.
В отсутствие лидерства по борьбе с «российским вмешательством» на национальном уровне, продолжает газета, каждый штат должен быть подготовлен к выборам 2020 года. Так, например, предлагаемые меры защиты включают в себя использование старомодных бумажных бюллетеней.
В то же время сами избиратели должны предпринять определенные шаги, чтобы защитить демократию своей страны, отмечает американская газета.
«Избиратели Арканзаса могут действовать индивидуально, стараясь не быть манипулированными зарубежными программами дезинформации. Они могут требовать, чтобы их местные и национальные представители действовали в срочном порядке, чтобы защитить нацию, Арканзас и местные сообщества от иностранных нападок на самую важную демократическую практику - право граждан голосовать за своих лидеров, и чтобы эти голоса были точно подсчитаны», — цитирует спецкор НСН газету штата Арканзас.
Напомним, что в среду, 24 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом он подчеркнул, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал НСН, почему экс-спецпрокурор вынужден оправдываться за свой доклад о «русском следе» в выборах президента США.
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