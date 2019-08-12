Американцам рассказали, как защитить свои выборы от России

Американский штат Арканзас находится в состоянии войны с враждебной иностранной державой, а демократия страны – под угрозой, сравнимой с военным конфликтом, пишет Northwest Arkansas Democrat Gazette.

Речь идет о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Ранее бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, руководивший расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы страны в 2016 году, предупредил о готовящихся операциях российских агентов по «подрыву американской демократии» во время выборов президента США в 2020 году.

Как пишет газета штата Арканзас, российские операции по вмешательству в американскую избирательную систему преследуют три цели.

«1. Они предназначены для того, чтобы сеять внутренние разногласия, разделяя американцев на экстремальные и враждебные группы. 2. Они стремятся подорвать доверие американцев к своим выборам и политическим институтам. 3. Российские атаки на выборы в 2016 году отдавали предпочтение одному кандидату - Дональду Трампу - на пост президента США», — цитирует издание спецкор НСН.

В отсутствие лидерства по борьбе с «российским вмешательством» на национальном уровне, продолжает газета, каждый штат должен быть подготовлен к выборам 2020 года. Так, например, предлагаемые меры защиты включают в себя использование старомодных бумажных бюллетеней.

В то же время сами избиратели должны предпринять определенные шаги, чтобы защитить демократию своей страны, отмечает американская газета.