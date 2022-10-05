Американский историк обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»
США виновны в авариях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», Вашингтон ранее пытался саботировать их работу. Об этом заявил американский историк и исследователь Эрик Цуэссе в интервью турецкому телеканалу Haber 7.
Эксперт указал, что Россия — единственный экспортер топлива для стран Евросоюза, и европейская промышленность нуждается в российском газе, пишет РИА ФАН.
«Тот факт, что правительство США взорвало "Северные потоки", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — заявил Цуэссе.
В конце сентября на «Северных потоках» зафиксировали падение давления и утечки газа. Эксперты выявили на трубопроводах повреждения, вызванные взрывами с мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, пишет Ura.ru. Сроки восстановления газопроводов пока неизвестны.
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