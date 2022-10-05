Эксперт указал, что Россия — единственный экспортер топлива для стран Евросоюза, и европейская промышленность нуждается в российском газе, пишет РИА ФАН.

«Тот факт, что правительство США взорвало "Северные потоки", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — заявил Цуэссе.

В конце сентября на «Северных потоках» зафиксировали падение давления и утечки газа. Эксперты выявили на трубопроводах повреждения, вызванные взрывами с мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, пишет Ura.ru. Сроки восстановления газопроводов пока неизвестны.

