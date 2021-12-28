Американских военных начал кормить робот
Пентагон сообщил, что американских военных впервые начал кормить робот, сообщает «РЕН ТВ».
Механическая рука теперь обслуживает посетителей в столовой одной из крупнейших авиабаз «Трэвис» в Калифорнии. Летчики и авиатехники обеспечивают большую часть всех авиаперевозок в Тихоокеанском регионе.
Ранее стало известно о том, что космические секреты на космодроме «Восточный» в Амурской области будет хранить робот «Маркер». Он будет патрулировать территорию космодрома. Робот работает как в радиоуправляемом режиме, так и автономно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru