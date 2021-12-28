Американских военных начал кормить робот

Механическая рука теперь обслуживает посетителей в столовой одной из крупнейших авиабаз «Трэвис» в Калифорнии. Летчики и авиатехники обеспечивают большую часть всех авиаперевозок в Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно о том, что космические секреты на космодроме «Восточный» в Амурской области будет хранить робот «Маркер». Он будет патрулировать территорию космодрома. Робот работает как в радиоуправляемом режиме, так и автономно.

