Американские военные пожаловались на плохое медобслуживание на Украине

По словам военнослужащих армии США, они получают минимальное лечение в спартанских условиях. Так, один из солдат заявил, что проснулся во время операции из-за малого количества анестезии.

Ранее сообщалось, что медицинским учреждениям в Запорожье все труднее справляться с потоком раненых на фронте бойцов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

