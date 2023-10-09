Американские военные пожаловались на плохое медобслуживание на Украине

Потери американских солдат в зоне спецоперации России на Украине по-прежнему увеличиваются, сами же бойцы жалуются на украинскую медицину. Об этом сообщило издание The New York Times.

NYT: Число погибших военных ВСУ непропорционально занятой у Работино площади

По словам военнослужащих армии США, они получают минимальное лечение в спартанских условиях. Так, один из солдат заявил, что проснулся во время операции из-за малого количества анестезии.

Ранее сообщалось, что медицинским учреждениям в Запорожье все труднее справляться с потоком раненых на фронте бойцов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСШАВСУ

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