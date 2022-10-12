Американские власти отказались комментировать данные о разговоре Путина и Маска
Американский миллиардер Илон Маск не представляет правительство Соединенных Штатов, поэтому оно не может комментировать данные о якобы имевшем место разговоре между ним и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.
По его словам, только власти Украины могут решать, когда начнутся переговоры с Москвой об урегулировании конфликта.
Маск опроверг информацию о том, что он обсуждал с президентом Путиным конфликт на Украине. Он разговорил с Путиным только раз, около 18 месяцев назад и беседа была о космосе.
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