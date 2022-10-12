Американские власти отказались комментировать данные о разговоре Путина и Маска

Американский миллиардер Илон Маск не представляет правительство Соединенных Штатов, поэтому оно не может комментировать данные о якобы имевшем место разговоре между ним и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

Маск заявил о стремительно растущей вероятности ядерной войны

По его словам, только власти Украины могут решать, когда начнутся переговоры с Москвой об урегулировании конфликта.

Маск опроверг информацию о том, что он обсуждал с президентом Путиным конфликт на Украине. Он разговорил с Путиным только раз, около 18 месяцев назад и беседа была о космосе.

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ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинИлон Маск
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