Американские спецслужбы рассказали, как дать отпор русским хакерам

Они обратились к американским структурам кибербезопасности с призывом быть бдительными и в активном режиме отслеживать все возможные угрозы. Как сообщает РИА Новости, в докладе ФБР перечисляются основные приемы, которые могут использовать злоумышленники, якобы спонсируемые Москвой.

Также в документе предложены новые способы того, как снизить уязвимость американских систем.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что российские хакеры опубликовали конфиденциальные данные полиции Великобритании в теневом сегменте интернет. Акция состоялась после того, как требование компьютерщиков о выкупе было отклонено.

