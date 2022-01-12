Американские спецслужбы рассказали, как дать отпор русским хакерам

Спецслужбы США выпустили ряд новых рекомендаций о том, как правильно противостоять российским хакерам, сообщает телеканал «360».

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Они обратились к американским структурам кибербезопасности с призывом быть бдительными и в активном режиме отслеживать все возможные угрозы. Как сообщает РИА Новости, в докладе ФБР перечисляются основные приемы, которые могут использовать злоумышленники, якобы спонсируемые Москвой.

Также в документе предложены новые способы того, как снизить уязвимость американских систем.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что российские хакеры опубликовали конфиденциальные данные полиции Великобритании в теневом сегменте интернет. Акция состоялась после того, как требование компьютерщиков о выкупе было отклонено.

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