Американские спецслужбы рассказали, как дать отпор русским хакерам
Спецслужбы США выпустили ряд новых рекомендаций о том, как правильно противостоять российским хакерам, сообщает телеканал «360».
Они обратились к американским структурам кибербезопасности с призывом быть бдительными и в активном режиме отслеживать все возможные угрозы. Как сообщает РИА Новости, в докладе ФБР перечисляются основные приемы, которые могут использовать злоумышленники, якобы спонсируемые Москвой.
Также в документе предложены новые способы того, как снизить уязвимость американских систем.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что российские хакеры опубликовали конфиденциальные данные полиции Великобритании в теневом сегменте интернет. Акция состоялась после того, как требование компьютерщиков о выкупе было отклонено.
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