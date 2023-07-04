Американские СМИ опубликовали снимки употребления наркотиков сыном Байдена

Он запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем автомобиля, а также ездил на скорости 277 км/ч по дороге в Лас-Вегас.

По данным издания, снимки, скорее всего, были сделаны в 2018 году и хранились на ноутбуке сына президента.

Ранее Хантер Байден признался в налоговых нарушениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

