Американские СМИ опубликовали снимки употребления наркотиков сыном Байдена

New York Post сообщает об очередной порции личных фото сына главы Белого дома Хантера Байдена, оказавшихся в общественном доступе.

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Он запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем автомобиля, а также ездил на скорости 277 км/ч по дороге в Лас-Вегас.

По данным издания, снимки, скорее всего, были сделаны в 2018 году и хранились на ноутбуке сына президента.

Ранее Хантер Байден признался в налоговых нарушениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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