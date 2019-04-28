Американские СМИ нашли рецепт примирения США и России

Американский журнал The National Interest рекомендует подписать соглашение между США и Россией о создании коалиции против растущего влияния Китая.

Аналитики издания предлагают для этого признать, что Крым уже не является регионом Украины, и остановить «экспансию НАТО» на восток. По мнению политологов, в качестве ответных действий Россия могла бы отказаться от поддержки самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, пишет Газета.ru.

Предложения политологов вызваны озабоченностью сближения Китая и России и итогами встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также результатами форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Ранее руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН задался вопросом, не станет ли китайский пояс, который примеряет Россия, удавкой.



