В мире

Американские СМИ нашли рецепт примирения США и России

28 апреля14:38

Американский журнал The  National Interest  рекомендует подписать соглашение между США и Россией о создании коалиции против растущего влияния Китая.

Аналитики издания предлагают для этого признать, что Крым уже не является регионом Украины, и остановить «экспансию НАТО» на восток. По мнению политологов, в качестве ответных действий Россия могла бы отказаться от поддержки самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, пишет Газета.ru.

Предложения политологов вызваны озабоченностью сближения Китая и России и итогами встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также  результатами  форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Ранее руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН задался вопросом, не станет ли китайский пояс, который примеряет Россия, удавкой.


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