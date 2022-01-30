Американские медсестры заработали $1,5 млн на поддельных справках о вакцинации

Как сообщил окружной прокурор Саффолк Рэймонд Тирни, медики продавали «липовые» сертификаты о вакцинации за $220 со взрослых и за $85 с детей. Злоумышленницы вносили ложную информацию в государственную базу.

Медсестры попались в тот момент, когда сделали поддельный сертификат детективу под прикрытием, но не вводили ему вакцину.

Тем временем, Генеральная прокуратура РФ заявила о масштабной кампании по распространению недостоверной информации о COVID-19, в том числе о якобы смертельной опасности вакцин от коронавируса, уничтожении привитого населения, чипировании людей.

При этом Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал большое количество недостоверных материалов, направленных на дискредитацию антиковидных мер.

