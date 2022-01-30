Американские медсестры заработали $1,5 млн на поддельных справках о вакцинации
В США двух медсестер на Лонг-Айленде обвинили в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает ресурс wric.com со ссылкой на правоохранительные органы. Женщины успели заработать $1,5 млн.
Как сообщил окружной прокурор Саффолк Рэймонд Тирни, медики продавали «липовые» сертификаты о вакцинации за $220 со взрослых и за $85 с детей. Злоумышленницы вносили ложную информацию в государственную базу.
Медсестры попались в тот момент, когда сделали поддельный сертификат детективу под прикрытием, но не вводили ему вакцину.
Тем временем, Генеральная прокуратура РФ заявила о масштабной кампании по распространению недостоверной информации о COVID-19, в том числе о якобы смертельной опасности вакцин от коронавируса, уничтожении привитого населения, чипировании людей.
При этом Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал большое количество недостоверных материалов, направленных на дискредитацию антиковидных мер.
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