По данным издания, сотрудничество России и Китая способно стабилизировать ситуацию в мире. Причина разделенного отношения США к РФ и КНР лежит в страхе перед китайско-российским альянсом, который считается величайшим кошмаром Вашингтона.

Как сказано в статье, опыт всестороннего политического партнерства Москвы и Пекина показывает, что при определенном уровне сотрудничества мир становится более открытым.

Партнерство двух стран укрепляется благодаря активным действиям, которым Запад неспособен противостоять.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов строить отношения с Россией на основе взаимной поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

