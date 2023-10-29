Al Jazeera сообщила о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок

Из-за обстрелов сектора Газа со стороны Израиля разрушено 200 школ, говорится в сообщении телеканала Al Jazeera в Telegram.

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СМИ ссылается на заявление пресс-службы министерства образования Палестины. Отмечается, что из-за атак Израиля «были замучены» две тысячи учеников и 70 сотрудников школ.

В секторе Газа в пятницу прогремели мощные взрывы. В этот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении масштаба наземных маневров в анклаве.

Накануне обстрелу подвергся жилой дом в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа. Погибли не менее 20 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ШколыИзраильСектор Газа

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