Al Jazeera сообщила о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок
Из-за обстрелов сектора Газа со стороны Израиля разрушено 200 школ, говорится в сообщении телеканала Al Jazeera в Telegram.
СМИ ссылается на заявление пресс-службы министерства образования Палестины. Отмечается, что из-за атак Израиля «были замучены» две тысячи учеников и 70 сотрудников школ.
В секторе Газа в пятницу прогремели мощные взрывы. В этот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении масштаба наземных маневров в анклаве.
Накануне обстрелу подвергся жилой дом в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа. Погибли не менее 20 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru