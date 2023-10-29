Al Jazeera сообщила о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок

СМИ ссылается на заявление пресс-службы министерства образования Палестины. Отмечается, что из-за атак Израиля «были замучены» две тысячи учеников и 70 сотрудников школ.

В секторе Газа в пятницу прогремели мощные взрывы. В этот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении масштаба наземных маневров в анклаве.

Накануне обстрелу подвергся жилой дом в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа. Погибли не менее 20 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

