Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе

По данным телеканала, огонь открыли по району Эш-Шуджаия. Данных о пострадавших нет.

Ранее израильская армия обороны сообщила, что за прошедшую ночь нанесла удары по 750 военным объектам в секторе Газа. Атакам подверглись в том числе резиденции высокопоставленных представителей движения ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

