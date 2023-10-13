Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе

Танки Израиля наносят удары по районам на востоке города Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

ХАМАС заявило о гибели 13 заложников в результате ударов Израиля по Газе

По данным телеканала, огонь открыли по району Эш-Шуджаия. Данных о пострадавших нет.

Ранее израильская армия обороны сообщила, что за прошедшую ночь нанесла удары по 750 военным объектам в секторе Газа. Атакам подверглись в том числе резиденции высокопоставленных представителей движения ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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