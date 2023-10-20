Al Jazeera: число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи

Число жертв израильских бомбардировок сектора Газа с момента начала эскалации на Ближнем Востоке 7 октября превысило уже 4 тысячи. Об этом заявили в Минздраве палестинского анклава, передает телеканал Al Jazeera.

В Палестине сообщили о гибели 18 человек при обстреле лагеря беженцев

Как отмечается, что только в результате авиаудара ВВС Израиля по православной церкви в секторе Газа погибли 18 человек.

В ведомстве также обратили внимание на то, что в анклаве в настоящее время разрушены, как минимум, семь больниц из-за чего оказывать медицинскую помощь местному населению становится все сложней.

Ранее армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ИзраильМинздравПогибшиеСектор Газа

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